Ивлеева выразила желание выступить на ПМЭФ в 2025 году

Ивлеева впервые за долгое время вышла в свет и открыла 7 июня азиатский бар NUDLES в Москве. Управляющим партнером выступил ресторатор Александр Пичугин. Ивлеева уверена, что в течение года наберется опыта и на следующем ПМЭФ ей будет что рассказать.

«Преждевременно говорить о каких-то конкретных темах: сейчас все очень быстро меняется. Я бы могла рассказать о рынке блогеров, о медиа, о ресторанном бизнесе, через годик уже наберусь опыта, надеюсь. Но в первую очередь, разумеется, интересно поехать послушать, посмотреть, пообщаться», - сказала она.

Ранее ресторатор Александр Пичугин заявил НСН, что перед открытием бара в соавторстве с Ивлеевой досконально изучил рынок заведений с азиатской кухней.



