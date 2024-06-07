Ивлеева выразила желание выступить на ПМЭФ в 2025 году
Блогер Анастасия Ивлеева в беседе с НСН выразила желание приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году в качестве спикера.
Ивлеева впервые за долгое время вышла в свет и открыла 7 июня азиатский бар NUDLES в Москве. Управляющим партнером выступил ресторатор Александр Пичугин. Ивлеева уверена, что в течение года наберется опыта и на следующем ПМЭФ ей будет что рассказать.
«Преждевременно говорить о каких-то конкретных темах: сейчас все очень быстро меняется. Я бы могла рассказать о рынке блогеров, о медиа, о ресторанном бизнесе, через годик уже наберусь опыта, надеюсь. Но в первую очередь, разумеется, интересно поехать послушать, посмотреть, пообщаться», - сказала она.
Ранее ресторатор Александр Пичугин заявил НСН, что перед открытием бара в соавторстве с Ивлеевой досконально изучил рынок заведений с азиатской кухней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru