Внебиржевой курс доллара упал ниже 84 рублей
17 марта 202512:56
Внебиржевой курс доллара опустился ниже отметки в 84 рубля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:29 мск американская валюта упала до 83,66 рубля. Такой курс зафиксирован впервые с 27 августа 2024 года.
В конце февраля расчетный курс доллара опускался ниже 86 рублей впервые с сентября прошлого года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru