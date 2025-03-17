Внебиржевой курс доллара упал ниже 84 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже отметки в 84 рубля, свидетельствуют данные торгов.

СМИ: Россияне массово скупают доллары на фоне падения курса

По состоянию на 12:29 мск американская валюта упала до 83,66 рубля. Такой курс зафиксирован впервые с 27 августа 2024 года.

В конце февраля расчетный курс доллара опускался ниже 86 рублей впервые с сентября прошлого года.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ДолларКурс Доллара

Горячие новости

Все новости

партнеры