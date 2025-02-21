СМИ: Россияне массово скупают доллары на фоне падения курса

Во многих обменниках отмечается ажиотаж. В некоторых пунктах обмена за доллар просят 95 рублей, что выше официального курса Банка России.

Курс доллара к концу года, по разным прогнозам, не должен превышать 120 рублей, заявила финансовый эксперт Оксана Бондаренко в пресс-центре НСН.

