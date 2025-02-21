СМИ: Россияне массово скупают доллары на фоне падения курса
21 февраля 202503:34
Жители России начали массово скупать доллары после падения курса, сообщает Telegram-канал SHOT.
Во многих обменниках отмечается ажиотаж. В некоторых пунктах обмена за доллар просят 95 рублей, что выше официального курса Банка России.
Курс доллара к концу года, по разным прогнозам, не должен превышать 120 рублей, заявила финансовый эксперт Оксана Бондаренко в пресс-центре НСН.
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- СМИ: Россияне массово скупают доллары на фоне падения курса
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru