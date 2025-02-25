Курс доллара упал ниже 86 рублей впервые с сентября 2024 года
25 февраля 202510:31
Внебиржевой курс доллара опустился ниже отметки в 86 рублей, следует из данных торгов.
В 10:12 мск американская валюта упала до 85,59 рубля. Такие показатели зафиксировали впервые с 3 сентября прошлого года.
Между тем аналитик «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что справедливым курсом рубля являются показатели выше 90 рублей за доллар, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru