Курс доллара упал ниже 86 рублей впервые с сентября 2024 года

Внебиржевой курс доллара опустился ниже отметки в 86 рублей, следует из данных торгов.

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В 10:12 мск американская валюта упала до 85,59 рубля. Такие показатели зафиксировали впервые с 3 сентября прошлого года.

Между тем аналитик «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что справедливым курсом рубля являются показатели выше 90 рублей за доллар, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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