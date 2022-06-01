Владельцев McDonald’s в России обязали снять вывески бренда
Российских партнеров McDonald’s обязали за две недели снять вывески, логотипы и избавиться от любых упоминаний бренда. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на бизнесмена Александра Говора, с которым компания заключила сделку по продаже бизнеса в России.
При этом, по его словам, партнеры, которые прошли процедуру ребрендинга, смогут заключить с правопреемником McDonald’s договор концессии под новым брендом.
Говор также сообщил, что новое название для ресторанов пока не утвердили, оно будет объявлено до середины июня. Однако отмечается, что название нового бренда не должно напрямую указывать на McDonald’s. К тому же партнерам компании в России будет запрещено использовать любую продукцию с ее логотипом, в том числе посуду, салфетки, упаковку и другие.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что конкурентный успех McDonald's заключался в том, что компания платила маленький процент за аренду и пользовалась дешевыми иностранными деньгами. Поэтому, считает он, не исключено, что российский вариант сети сможет его повторить.
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