Владельцев McDonald’s в России обязали снять вывески бренда

Российских партнеров McDonald’s обязали за две недели снять вывески, логотипы и избавиться от любых упоминаний бренда. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на бизнесмена Александра Говора, с которым компания заключила сделку по продаже бизнеса в России.

При этом, по его словам, партнеры, которые прошли процедуру ребрендинга, смогут заключить с правопреемником McDonald’s договор концессии под новым брендом.

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Говор также сообщил, что новое название для ресторанов пока не утвердили, оно будет объявлено до середины июня. Однако отмечается, что название нового бренда не должно напрямую указывать на McDonald’s. К тому же партнерам компании в России будет запрещено использовать любую продукцию с ее логотипом, в том числе посуду, салфетки, упаковку и другие.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что конкурентный успех McDonald's заключался в том, что компания платила маленький процент за аренду и пользовалась дешевыми иностранными деньгами. Поэтому, считает он, не исключено, что российский вариант сети сможет его повторить.

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ФОТО: РИА Новости
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