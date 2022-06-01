Владельцев McDonald’s в России обязали снять вывески бренда

Российских партнеров McDonald’s обязали за две недели снять вывески, логотипы и избавиться от любых упоминаний бренда. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на бизнесмена Александра Говора, с которым компания заключила сделку по продаже бизнеса в России.

При этом, по его словам, партнеры, которые прошли процедуру ребрендинга, смогут заключить с правопреемником McDonald’s договор концессии под новым брендом.