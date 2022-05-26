«Можем повторить»: Ресторатор раскрыл секрет успеха McDonald's в России
Ресторатор Сергей Миронов в эфире НСН заявил, что успех американской сети был предопределен созданием конкурентных преимуществ.
Конкурентный успех McDonald's заключался в том, что компания платила маленький процент за аренду и пользовалась дешевыми иностранными деньгами, не исключено, что российский вариант сети сможет его повторить. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ресторанах сети McDonald's под новым брендом сохранится привычное меню. Миронов считает, что у компании McDonald's нет секрета, но есть конкурентное преимущество.
«Как сделать McDonald's, мы прекрасно понимаем. При схожих экономических условиях россияне могут делать то же самое. Но вопрос в создании этих условий. Успех McDonald's в дешевых деньгах. Компания пользовалась западными кредитами, на которых не было процентов. Второе – у McDonald's изначально очень хорошие договоры аренды в России. Как McDonald's зашел с первым договором на место кафе «Лира» на Пушкинской площади, арендовав это помещение за один рубль, так у компании всю жизнь были льготные договоры. Во все торговые центры он заходил как "якорь" (якорный арендатор - прим. НСН), платя аренду за несколько процентов от оборота, в то время как российские предприниматели платили 15%. Конечно, он получил на нашем рынке серьезные конкурентные преимущества, которые позволили ему развиться на достаточно серьезном уровне относительно российского бизнеса», - рассказал он.
При этом ресторатор не исключил, что российский вариант McDonald's тоже будет иметь успех.
«Чтобы все было на таком же уровне, нужны такие же экономические условия. Это возможно. Например, какие-то льготные кредиты. Но это все договоры аренды, а арендодатели в силу того, что меняется бренд, могут их изменить. Как договорятся. Если останутся небольшие проценты от оборота, дешевые деньги, то теоретически все может сохраниться. Там российский менеджмент и российские продукты очень давно. Поэтому, почему бы и нет», - заключил Миронов.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сумма сделки по приобретению бизнеса McDonald's российским предпринимателем из Новокузнецка очень далека от реальной стоимости.
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