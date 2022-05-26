«Можем повторить»: Ресторатор раскрыл секрет успеха McDonald's в России

Конкурентный успех McDonald's заключался в том, что компания платила маленький процент за аренду и пользовалась дешевыми иностранными деньгами, не исключено, что российский вариант сети сможет его повторить. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ресторанах сети McDonald's под новым брендом сохранится привычное меню. Миронов считает, что у компании McDonald's нет секрета, но есть конкурентное преимущество.