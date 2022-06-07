СМИ сообщили о продаже сети Pizza Hut в России
Сеть пиццерий Pizza Hut в России приобрел местный оператор. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.
По данным издания, владелец мастер-франшизы Pizza Hut компания Amrest передала сеть в управление российской фирме. Amrest подтвердила эту информацию.
Как рассказал «Коммерсанту» собственник одного из помещений пиццерии, договор аренды был перезаключен на компанию «Ной-М». Сумма сделки не называется, предположительно, она могла составить 300 млн рублей.
По данным источника в отрасли, владелец инициировал продажу Pizza Hut в РФ из-за неэффективности сети. Согласно сведениям сервиса Kartoteka.ru, выручка прежнего владельца «Амрест Пицца» в 2021 году снизилась на четверть, до 362 млн рублей, при этом чистый убыток составил 161 млн рублей.
Как выяснил «Коммерсантъ», новый владелец поменяет бренд сети пиццерий. Новое название пока неизвестно.
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