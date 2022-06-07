СМИ сообщили о продаже сети Pizza Hut в России

Сеть пиццерий Pizza Hut в России приобрел местный оператор. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Владелец бывших ресторанов «Макдоналдс» подал на регистрацию два товарных знака

По данным издания, владелец мастер-франшизы Pizza Hut компания Amrest передала сеть в управление российской фирме. Amrest подтвердила эту информацию.

Как рассказал «Коммерсанту» собственник одного из помещений пиццерии, договор аренды был перезаключен на компанию «Ной-М». Сумма сделки не называется, предположительно, она могла составить 300 млн рублей.

По данным источника в отрасли, владелец инициировал продажу Pizza Hut в РФ из-за неэффективности сети. Согласно сведениям сервиса Kartoteka.ru, выручка прежнего владельца «Амрест Пицца» в 2021 году снизилась на четверть, до 362 млн рублей, при этом чистый убыток составил 161 млн рублей.

Как выяснил «Коммерсантъ», новый владелец поменяет бренд сети пиццерий. Новое название пока неизвестно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПродажаРесторанкомпания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры