СМИ сообщили о продаже сети Pizza Hut в России

По данным издания, владелец мастер-франшизы Pizza Hut компания Amrest передала сеть в управление российской фирме. Amrest подтвердила эту информацию.

Как рассказал «Коммерсанту» собственник одного из помещений пиццерии, договор аренды был перезаключен на компанию «Ной-М». Сумма сделки не называется, предположительно, она могла составить 300 млн рублей.

По данным источника в отрасли, владелец инициировал продажу Pizza Hut в РФ из-за неэффективности сети. Согласно сведениям сервиса Kartoteka.ru, выручка прежнего владельца «Амрест Пицца» в 2021 году снизилась на четверть, до 362 млн рублей, при этом чистый убыток составил 161 млн рублей.

Как выяснил «Коммерсантъ», новый владелец поменяет бренд сети пиццерий. Новое название пока неизвестно.

