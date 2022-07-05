СМИ: из KFC пропала картошка фри и наггетсы
Картофель фри большого и среднего размеров, пропали из онлайн-меню ресторанов KFC, пишет Газета.ру.
Администратор одного из ресторанов сети рассказал изданию, что данные позиции были временно выведены из продажи.
Также из приложения исчезли наггетсы, кофе и десерты, однако их можно приобрести непосредственно в ресторанах, добавил собеседник.
Ранее сети ресторанов Burger King и KFC объявили о переходе на продажу напитков от российских производителей, в частности, компании «Черноголовка», сообщает телеканал «360».
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