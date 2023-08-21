Владелец Domino's Pizza в России начал процедуру банкротства

Компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции и России, прекратила попытки продать бизнес в РФ и начала процедуру банкротства. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

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«Компания объявляет о начале шагов ... по подаче заявления о банкротстве DPRussia ... В условиях все более сложной обстановки непосредственная холдинговая компания ... вынуждена пойти на этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia в качестве действующего предприятия и, неизбежно, к прекращению присутствия группы в России», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что внешний долг Domino's Pizza в России составляет 520 млн рублей. Задолженность погасило турецкое дочернее предприятие за счет имеющихся денежных средств.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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