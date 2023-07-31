Владелец IKEA и «Мега» продал свою штаб-квартиру в России

Компания Ingka Centres подтвердила продажу своего проекта, офисного комплекса «Химки бизнес-парк», передает ТАСС со ссылкой на организацию.

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Ранее «Ведомости» сообщили, что Ingka Centres — владелец магазинов IKEA и сети торговых центров «Мега» — продала «Химки бизнес-парк», в котором располагалась российская штаб-квартира организации.

«Мы можем подтвердить, что Ingka Centres достигла договоренности с ООО "КЛС-Химки" о продаже своего непрофильного актива - офисных зданий "Химки бизнес-парк"», — отметили в компании.

Сумма сделки и детали соглашения не приводятся.

Ранее стало известно, что автоконцерн Volkswagen AG продал свои активы в России за 125 миллионов евро, покупателем бизнеса стала компания «Арт-Финанс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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