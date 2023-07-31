Владелец IKEA и «Мега» продал свою штаб-квартиру в России
Компания Ingka Centres подтвердила продажу своего проекта, офисного комплекса «Химки бизнес-парк», передает ТАСС со ссылкой на организацию.
Ранее «Ведомости» сообщили, что Ingka Centres — владелец магазинов IKEA и сети торговых центров «Мега» — продала «Химки бизнес-парк», в котором располагалась российская штаб-квартира организации.
«Мы можем подтвердить, что Ingka Centres достигла договоренности с ООО "КЛС-Химки" о продаже своего непрофильного актива - офисных зданий "Химки бизнес-парк"», — отметили в компании.
Сумма сделки и детали соглашения не приводятся.
Ранее стало известно, что автоконцерн Volkswagen AG продал свои активы в России за 125 миллионов евро, покупателем бизнеса стала компания «Арт-Финанс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до четырех
- Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией
- Владелец IKEA и «Мега» продал свою штаб-квартиру в России
- Медведев порадовался отказу Украины от переговоров с Россией
- Мадонна поблагодарила родных и близких после госпитализации
- Дело возбудили против челябинца, 14 лет удерживавшего похищенную девушку
- МИД Ирана поддержал мирные инициативы Саудовской Аравии по Украине
- Пушилин сообщил о вытеснении украинских войск из Старомайорского
- РИА Новости: Лайнер Astoria Grande не будет заходить в Батуми
- Цены на курицу в России достигли исторического максимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru