В сети «Вкусно - и точка» появился аналог «Биг Мака»

«В меню ... появились бургеры "Биг Хит" с двумя и "Двойной Биг Хит" с четырьмя котлетами. Их рецептура разрабатывалась с осени 2022 года», — цитирует заявление ТАСС.

Новинки доступны для заказа по всей стране, в том числе в меню доставки и мобильном приложении.

Ранее сеть «Вкусно — и точка» совместно с Российским экологическим оператором запустила проект по переработке мусора, в залах ресторанов начнут раздельный сбор упаковок от блюд и других отходов, напоминает телеканал «360».

