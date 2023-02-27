В сети «Вкусно - и точка» появился аналог «Биг Мака»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» добавила в ассортимент новый бургер «Биг Хит» — аналог блюда «Биг Мак» из меню своего предшественника, сети McDonald's. Об этом говорится в сообщении компании.

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«В меню ... появились бургеры "Биг Хит" с двумя и "Двойной Биг Хит" с четырьмя котлетами. Их рецептура разрабатывалась с осени 2022 года», — цитирует заявление ТАСС.

Новинки доступны для заказа по всей стране, в том числе в меню доставки и мобильном приложении.

Ранее сеть «Вкусно — и точка» совместно с Российским экологическим оператором запустила проект по переработке мусора, в залах ресторанов начнут раздельный сбор упаковок от блюд и других отходов, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: скриншот с сайта "Вкусно и точка"
ТЕГИ:ПитаниеРесторан
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