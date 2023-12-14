«Вкладывайтесь в страну»: Россиянам посоветовали инвестировать только через Мосбиржу

Рост числа финансовых пирамид и их востребованность среди населения связаны с тем, что многие сегодня хотят быстрых денег, рассказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что число финансовых пирамид в России выросло почти в 1,5 раза, до 2176 . За девять месяцев 2023 года Центробанк выявил на 47% больше таких проектов, чем за аналогичный период прошлого года (1481 пирамида). При этом доля подобных организаций среди всех нелегальных компаний и мошеннических схем составила более половины, 98% из них действуют в интернете. В Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров текущее число финансовых пирамид уже назвали абсолютным историческим рекордом.

«Финансовые пирамиды будут всегда, пока есть интернет. Потому что лох – не мамонт, не вымрет. Недавно была новость о том, что какая-то мадам в Питере решила 35 миллионов рублей поменять через Telegram. Просто послала кому-то деньги и человек перестал на связь выходить. Как так можно? Видимо, это будет всегда, как телефонные мошенники. Наверное, финансовые пирамиды могут пропасть только в случае плановой экономики. Но, надеюсь, у нас ее больше никогда не будет», - отметил Разуваев.

Он уточнил, что тем, кто не хочет попасть к мошенникам, но заинтересован в инвестировании, стоит обратить внимание на Мосбиржу и официальные приложения банков. При этом призвал с осторожностью относиться не только к финансовым пирамидам, но и к инвестированию к криптовалюту.

«Я лично считаю, что достаточно подписаться на телегу Сбера, Альфы, Экономика Z. Трать время, инвестируй, разбирайся. Считаю, за год все можно освоить. Но если ты хочешь халявных денег, конец будет печален и без пирамид. Инвестирование в крипту – не есть правильно. Деньги должны работать на российскую экономику, но главное – другое. Акции, облигации, недвижимость – это реальные активы, которые дают денежный поток, который ты можешь как-то прогнозировать. А крипта – только спрос. Есть спрос – дорожает, нет спроса – падает. Ставите на смартфон приложение любого известного банка и смотрите раздел «вклады», «валютные операции» и «инвестиции». Все, что допущено к торгам на московской бирже, это качественная бумага. А если вы хотите совсем обезопасить себя, прежде чем купить какую-то акцию, посмотрите, есть ли она в индексе Мосбиржи. Если есть, риск равен нулю. Если нет, это либо стартап, либо какой-то отстой», - резюмировал Разуваев.

Ранее Центробанк также сообщил, что российские инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за их «С»-деньги. Продаже подлежат активы, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии.

