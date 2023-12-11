ЦБ: инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы

В сообщении на сайте регулятора говорится, что заблокированные иностранные активы можно будет продать нерезидентам за их «С»-деньги. Продаже подлежат активы, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии.

Торги запустят после утверждения правительственной комиссией правил и условий реализации бумаг. Брокеры обязаны проинформировать клиентов об их начале.

В ноябре в санкционный список США попала «СПБ Биржа», осуществлявшая торги иностранными ценными бумагами. Площадка назвала своей первоочередной задачей дать клиентам доступ к их активам, передает «Радиоточка НСН».

