ЦБ: инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы
Российские инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам, заявили в Центральном банке РФ.
В сообщении на сайте регулятора говорится, что заблокированные иностранные активы можно будет продать нерезидентам за их «С»-деньги. Продаже подлежат активы, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии.
Торги запустят после утверждения правительственной комиссией правил и условий реализации бумаг. Брокеры обязаны проинформировать клиентов об их начале.
В ноябре в санкционный список США попала «СПБ Биржа», осуществлявшая торги иностранными ценными бумагами. Площадка назвала своей первоочередной задачей дать клиентам доступ к их активам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru