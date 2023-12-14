ЦБ: Число финансовых пирамид в России достигло рекордных 2176
Число финансовых пирамид в России выросло почти в 1,5 раза, до 2176. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные Центробанка.
«Басков, Бузова и другие»: В России призвали ввести уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид
Отмечается, что за девять месяцев 2023 года регулятор выявил на 47% больше таких проектов, чем за аналогичный период прошлого года (1481 пирамида). Доля подобных организаций среди всех нелегальных компаний и мошеннических схем составила более половины, 98% из них действуют в интернете.
По данным ЦБ, увеличение числа финпирамид связано с ростом интереса россиян к инвестициям и к поиску дополнительных доходов в целом. При этом система мониторинга регулятора влияет на выявляемость нелегальных ресурсов. В Банке России подчеркнули, что большинство выявленных пирамид — небольшие краткосрочные анонимные псевдоинвестиционные проекты, рассчитанные на незначительный первоначальный взнос. Такие схемы дают возможность заработать только первым вошедшим в проект.
Как отметили в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров, названное ЦБ число финансовых пирамид — абсолютный исторический рекорд. В решении проблемы с «пирамидоапокалипсисом» может помочь новая стратегия по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры, которая начнет действовать с января следующего года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Предвыборный штаб Путина откроют в Гостином дворе
- СМИ: Создатели «Слова пацана» выкупили право на использование бренда у блогера
- СМИ: Актер Борис Щербаков победил рак
- Заммэра Ракова сообщила о завершении обновления реанимаций в детских больницах Москвы
- ЦБ: Число финансовых пирамид в России достигло рекордных 2176
- В Ставропольском крае перевернулся микроавтобус со школьниками
- Российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран
- Умер один из создателей советского цветного телевидения
- Умер дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев
- Солистка группы «Винтаж» рассказала о запрете на исполнение песни «Ева»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru