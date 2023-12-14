ЦБ: Число финансовых пирамид в России достигло рекордных 2176

Отмечается, что за девять месяцев 2023 года регулятор выявил на 47% больше таких проектов, чем за аналогичный период прошлого года (1481 пирамида). Доля подобных организаций среди всех нелегальных компаний и мошеннических схем составила более половины, 98% из них действуют в интернете.

По данным ЦБ, увеличение числа финпирамид связано с ростом интереса россиян к инвестициям и к поиску дополнительных доходов в целом. При этом система мониторинга регулятора влияет на выявляемость нелегальных ресурсов. В Банке России подчеркнули, что большинство выявленных пирамид — небольшие краткосрочные анонимные псевдоинвестиционные проекты, рассчитанные на незначительный первоначальный взнос. Такие схемы дают возможность заработать только первым вошедшим в проект.

Как отметили в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров, названное ЦБ число финансовых пирамид — абсолютный исторический рекорд. В решении проблемы с «пирамидоапокалипсисом» может помочь новая стратегия по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры, которая начнет действовать с января следующего года.

