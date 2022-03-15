VK сообщила о риске дефолта в случае требований досрочного погашения бондов

VK сообщила о риске требований досрочного погашения бондов со стороны держателей облигаций на 400 миллионов долларов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что такой сценарий возможен, если торги компании на Лондонской торговой бирже не начнутся до 16 марта.

Уточняется, что из-за ограничений перевода денежных средств из российских дочерних предприятий VK в зарубежную холдинговую компанию эмитент может не иметь достаточной ликвидности для финансирования платежей для выкупа.

Если с держателями облигаций не удастся договориться, то возможно наступление дефолта.

При этом в компании сообщили, что денежные средства в объеме 140 миллионов долларов на сегодняшний день хранятся в иностранной валюте.

Ранее сервисы «Яндекс.Музыка» и VK сообщили, что не могут добавить некоторые новые музыкальные релизы западных исполнителей. В «Яндекс.Музыке» заявили "Радиоточке НСН", что работают со своими партнерами над решением вопроса.



