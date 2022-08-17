Вице-мэр Ракова: Столичная служба занятости поможет подобрать управленцев для Domino’s Pizza

«У столичной службы занятости самая большая база вакансий и кандидатов с разным опытом и квалификацией — ежегодно к нам обращаются более 200 тысяч человек. Специалисты центра занятости «Моя работа» будут точечно подбирать тех, у кого уже есть бэкграунд в ресторанном бизнесе, и кто действительно хочет попробовать себя в статусе франчайзи. Финалистам проекта Domino’s Pizza передаст в управление 20 ресторанов в Москве за символическую стоимость в 1 рубль», — рассказала Ракова.

Первый отбор кандидатов пройдет 17 августа на площадке флагманского центра занятости «Моя работа» на ул. Щепкина 38с1. Для начала участники встречи оценят уровень своих предпринимательских навыков и управленческих способностей. После прохождения отбора для них проведут 45 смен теоретического и практического обучения, что поможет менеджерам узнать всё об особенностях ведения бизнеса по франшизе.

Ранее заммэра рассказала о том, что в Москве продолжается масштабная работа по реализации программ пакета мер поддержки работодателей и сотрудников на рынке труда. Самой востребованной, по словам Раковой, стала программа постоянного трудоустройства через адаптацию.

