Вице-мэр Ракова: Столичная служба занятости поможет подобрать управленцев для Domino’s Pizza
Московский центр занятости «Моя работа» и сеть пиццерий Domino’s Pizza подписали соглашение о сотрудничестве. Также достигнута договорённость о запуске совместного проекта по подбору франчайзи «Стань партнером Domino’s за рубль». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, для будущих управленцев столичная служба занятости организует квалификационное тестирование, обучающие тренинги и семинары, проведет консультации по реализации собственного дела. Компани Domino’s Pizza, в свою очередь, обучит менеджеров тонкостям ведения ресторанного бизнеса.
«У столичной службы занятости самая большая база вакансий и кандидатов с разным опытом и квалификацией — ежегодно к нам обращаются более 200 тысяч человек. Специалисты центра занятости «Моя работа» будут точечно подбирать тех, у кого уже есть бэкграунд в ресторанном бизнесе, и кто действительно хочет попробовать себя в статусе франчайзи. Финалистам проекта Domino’s Pizza передаст в управление 20 ресторанов в Москве за символическую стоимость в 1 рубль», — рассказала Ракова.
Первый отбор кандидатов пройдет 17 августа на площадке флагманского центра занятости «Моя работа» на ул. Щепкина 38с1. Для начала участники встречи оценят уровень своих предпринимательских навыков и управленческих способностей. После прохождения отбора для них проведут 45 смен теоретического и практического обучения, что поможет менеджерам узнать всё об особенностях ведения бизнеса по франшизе.
Ранее заммэра рассказала о том, что в Москве продолжается масштабная работа по реализации программ пакета мер поддержки работодателей и сотрудников на рынке труда. Самой востребованной, по словам Раковой, стала программа постоянного трудоустройства через адаптацию.
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