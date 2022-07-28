Ракова: «Моя работа» поможет горожанам трудоустроиться в сеть ресторанов «Теремок»
Десятый по счету рекрутинговый центр открылся в столичном центре «Моя работа», к технологии подбора персонала присоединилась сеть ресторанов домашней русской кухни «Теремок». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, приоритетными задачами властей являются поддержание стабильной ситуации на рынке труда, помощь горожанам, потерявшим работу, и тем, кто находится под риском увольнения.
«Сейчас мы активно привлекаем работодателей-партнеров с большой потребностью в кадрах и предлагаем им открыть на базе "Моей работы" свои рекрутинговые центры, чтобы обеспечить москвичей новыми рабочими местами. Первыми к этой инициативе присоединились "Московский метрополитен", "Почта России", энергетическая компания "МОЭК", "Магнит", "Дикси" и Стройкомплекс города Москвы, сеть продуктовых магазинов "КуулКлевер-Мясновъ-Отдохни" и "Черкизово". Месяц назад к организациям, ведущим подбор персонала на наших площадках, добавилась сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" (ранее - McDonald's). Сегодня мы открыли еще один центр подбора для сети ресторанов русской кухни "Теремок"», — сообщила Ракова, добавив, что рекрутинговым центрам требуется более 28 тысяч новых сотрудников.
Соискатели смогут трудоустроиться в «Теремок» в качестве поваров-кассиров, техников по ремонту и эксплуатации ресторанов, поваров-заготовщиков, грузчиков, комплектовщиков заказов и других. Компания и раньше активно подключалась к инициативам столицы: в июне организация стала участником программы для поддержки сотрудников, находящихся под риском увольнения, и создала для них 500 временных и постоянных рабочих мест.
В центре «Моя работа» в течение одного дня кандидат сможет вместе со специалистом составить или скорректировать резюме, рассмотреть подходящие вакансии, пройти собеседование и получить приглашение на работу. Отмечается, что «Теремок» находится в поисках 300 новых сотрудников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- Зеленский назвал Украину «единственной законной наследницей Киевской Руси»
- WhatsApp оштрафовали на 18 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
- Командующий ЧФ заявил о господстве флота в Азовском море
- СМИ: Россия может обрести союзника в НАТО и G7
- Сбербанк снизил ставки по займам для малого бизнеса
- Черногория приступила к заморозке недвижимости граждан России
- Зюганов назвал условие объединения КПРФ и «Справедливой России»
- Российское посольство призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций
- СМИ сообщили о запрете на экспорт золота из России из-за скидок
- СМИ: США повторяют на Украине допущенную в Афганистане ошибку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru