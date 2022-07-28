Ракова: «Моя работа» поможет горожанам трудоустроиться в сеть ресторанов «Теремок»

Десятый по счету рекрутинговый центр открылся в столичном центре «Моя работа», к технологии подбора персонала присоединилась сеть ресторанов домашней русской кухни «Теремок». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, приоритетными задачами властей являются поддержание стабильной ситуации на рынке труда, помощь горожанам, потерявшим работу, и тем, кто находится под риском увольнения.

«Сейчас мы активно привлекаем работодателей-партнеров с большой потребностью в кадрах и предлагаем им открыть на базе "Моей работы" свои рекрутинговые центры, чтобы обеспечить москвичей новыми рабочими местами. Первыми к этой инициативе присоединились "Московский метрополитен", "Почта России", энергетическая компания "МОЭК", "Магнит", "Дикси" и Стройкомплекс города Москвы, сеть продуктовых магазинов "КуулКлевер-Мясновъ-Отдохни" и "Черкизово". Месяц назад к организациям, ведущим подбор персонала на наших площадках, добавилась сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" (ранее - McDonald's). Сегодня мы открыли еще один центр подбора для сети ресторанов русской кухни "Теремок"», — сообщила Ракова, добавив, что рекрутинговым центрам требуется более 28 тысяч новых сотрудников.

Соискатели смогут трудоустроиться в «Теремок» в качестве поваров-кассиров, техников по ремонту и эксплуатации ресторанов, поваров-заготовщиков, грузчиков, комплектовщиков заказов и других. Компания и раньше активно подключалась к инициативам столицы: в июне организация стала участником программы для поддержки сотрудников, находящихся под риском увольнения, и создала для них 500 временных и постоянных рабочих мест.

В центре «Моя работа» в течение одного дня кандидат сможет вместе со специалистом составить или скорректировать резюме, рассмотреть подходящие вакансии, пройти собеседование и получить приглашение на работу. Отмечается, что «Теремок» находится в поисках 300 новых сотрудников.

