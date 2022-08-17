Анастасия Ракова рассказала о создании в Москве еще 1,6 тысячи дополнительных рабочих мест

Масштабная работа по реализации программ пакета мер поддержки работодателей и сотрудников на рынке труда продолжается в Москве, самой востребованной стала программа постоянного трудоустройства через адаптацию. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, столичные власти поддерживают стремление ряда западных компаний адаптироваться к новым условиям. Вместе с тем главная задача города — обеспечить трансфер высвобождаемого персонала уходящих компаний в организации, продолжающие работать и развиваться.

«Решение этой задачи во многом зависит от комплекса принимаемых мер поддержки, поэтому еще в апреле мы запустили специальную программу помощи работодателям и горожанам. Она включает организацию временных и общественных работ, обучение и постоянное трудоустройство с прохождением короткого периода адаптации. Хочу отметить, что последнее направление оказалась особенно востребовано среди участников. Адаптация предполагает наставнические программы, корпоративные курсы и другие форматы "доращивания" нового сотрудника до требований вакансии в зависимости от организации. По итогу первого этапа отбора российские компании уже создали 1,6 тысячи постоянных рабочих мест. Почти 40% из них уже заняты новыми сотрудниками — более 600 человек вышли на работу в сеть ресторанов "Теремок", "Почта России" и "Метрополитен". Буквально на днях завершился второй этап отбора компаний. Новые постоянные рабочие места созданы ведущим российским ритейлером "Магнит", ключевым оператором системы наземного транспорта "Мосгортрансом" и дочерней компанией "Роскосмоса" — "Корпорация "Стратегические пункты управления"», — указала Ракова.

В ближайшее время работодатели приступят к подбору еще 1,6 тысячи новых сотрудников через центр «Моя работа». Сейчас «Магнит», «Мосгортранс» и «Корпорация "Стратегические пункты управления"» представили вакансии для экономистов, специалистов по закупкам, продавцов-консультантов, инженеров-конструкторов, электромонтажников, диспетчеров, водителей и других специалистов.

С потенциальными кандидатами сотрудничают карьерные консультанты центра «Моя работа». Специалисты помогают подобрать подходящую вакансию, составить резюме и подготовиться к собеседованию. Узнать подробности о вакансиях и пройти собеседование в участвующие в программах господдержки компании можно на мероприятиях с работодателями или в рекрутинговых центрах на площадках центра «Моя работа».

