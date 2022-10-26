Илон Маск изменил статус на «Шеф Twitter» в соцсети

Американский предприниматель Илон Маск изменил статус в своём аккаунте Twitter на «Шеф Twitter».

Также в соцсети бизнесмен опубликовал видео, где заходит в офис в компании с раковиной в руках.

Накануне сообщалось, что Маск планирует закрыть сделку по покупке соцсети Twitter 28 октября. Отмечалось, что бизнесмен берет в кредит у банков $13 млрд, а подготовка кредитного соглашения находится в процессе подписания.

В апреле Маск предложил за компанию $44 млрд долларов.

