Илон Маск изменил статус на «Шеф Twitter» в соцсети

Американский предприниматель Илон Маск изменил статус в своём аккаунте Twitter на «Шеф Twitter».

Также в соцсети бизнесмен опубликовал видео, где заходит в офис в компании с раковиной в руках.

Накануне сообщалось, что Маск планирует закрыть сделку по покупке соцсети Twitter 28 октября. Отмечалось, что бизнесмен берет в кредит у банков $13 млрд, а подготовка кредитного соглашения находится в процессе подписания.

В апреле Маск предложил за компанию $44 млрд долларов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:TwitterИлон Маск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры