«Пострадал малый бизнес»: Только 8% блогеров потеряли доход из-за блокировок соцсетей
Валерия Рытвина отметила, что тяжелее всего пришлось малому бизнесу, который не смог приспособиться к другим площадкам для продажи товаров.
Координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист Валерия Рытвина в пресс-центре НСН рассказала о последствиях блокировки ряда социальных сетей в России.
«Монетизация на YouTube отключена с февраля. Поэтому сегодня прямой денежной мотивации для треш-стримов нет. Здесь косвенная финансовая заинтересовать: чем больше подписчиков, тем больше денег. Но не все готовы заказывать рекламу у блогеров с треш-контентом. По поводу того, уменьшился ли доход у блогеров, мы проводили опрос, только 8% блогеров потеряли доход, остальные – это малый бизнес, пекут тортики, варят мыло», - отметила она.
Люди, которые привлекают внимание в интернете неправомерным контентом, не должны иметь возможность распространять эти видео, заявила ранее координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист Валерия Рытвина в пресс-центре НСН.
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