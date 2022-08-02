«Пострадал малый бизнес»: Только 8% блогеров потеряли доход из-за блокировок соцсетей

Валерия Рытвина отметила, что тяжелее всего пришлось малому бизнесу, который не смог приспособиться к другим площадкам для продажи товаров. 

Координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист Валерия Рытвина в пресс-центре НСН рассказала о последствиях блокировки ряда социальных сетей в России.

«Монетизация на YouTube отключена с февраля. Поэтому сегодня прямой денежной мотивации для треш-стримов нет. Здесь косвенная финансовая заинтересовать: чем больше подписчиков, тем больше денег. Но не все готовы заказывать рекламу у блогеров с треш-контентом. По поводу того, уменьшился ли доход у блогеров, мы проводили опрос, только 8% блогеров потеряли доход, остальные – это малый бизнес, пекут тортики, варят мыло», - отметила она.

Люди, которые привлекают внимание в интернете неправомерным контентом, не должны иметь возможность распространять эти видео, заявила ранее координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист Валерия Рытвина в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДоходыБлокировкаСоцсетьБлогеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры