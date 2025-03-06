СМИ: Бузова закрыла свою компанию из-за убытков в 100 млн рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова закрыла свою компанию BUZfood из-за многомиллионных убытков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, певица в 2019 году открыла ООО «Бузова Рест Компани». Год спустя начали работу два одноименных ресторана в Москве и одно заведение в Санкт-Петербурге. Позже Бузова запустила бренды алкогольных напитков Buzwine, Buzbeer, Buzvodka.

«Компания постоянно несла убытки, органы штрафовали рестораны за нарушения, бренды не приносили дохода. С 2021-го по 2024-й ОООшка стабильно показывала убыток в 19 млн рублей в год», - пишет Mash.

Общие потери компании Бузовой могут составлять до 100 млн рублей.

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