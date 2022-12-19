Вакантные ТЦ: В отрасли оценили потери «проблемного» 2022 года

Евгения Хакбердиева рассказала НСН, что доля свободных площадей в торговых центрах Москвы сейчас составляет 14,5%.

Наибольшие потери в этом году понесли крупнейшие торговые центры, которые делали ставку на бренды из «проблемного» списка, заявила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева в беседе с НСН.

«Крупнейшие ТЦ понесли самые большие потери посещаемости: уход зарубежных брендов, кинотеатры остались без зарубежных фильмов, расположение за пределами МКАД вдали от жилых районов. Торговые центры районных и окружных форматов демонстрируют большую устойчивость к кризисным факторам, в отличие от суперрегиональных и региональных объектов, поскольку они ориентированы в большей степени на FMCG и меньше зависят от арендаторов из «проблемного списка». В Москве на начало декабря открылось 7 качественных ТЦ, ввод торговых площадей в 2022 году является антирекордом за последние четыре года в Москве», - отметила она.

Хакбердиева рассказала, как обстоят дела с «вакантностью» в столичных ТЦ – доля свободных площадей составляет 14,5%, но может вырасти до 17%.

«За гранью банкротства»: Уходящий 2022 год для ТЦ назвали сильнейшим ударом
«В первом квартале средний уровень вакантности по Москве составлял 13,3%, по итогам третьего показатель вырос до 14,5%. Рост доли свободных площадей обусловлен оптимизацией торговых точек у ретейлеров, столкнувшихся с негативным влиянием пандемии и февральских событий, а также уходом международных брендов, занимавших большие площадки в крупных торговых объектах столицы. При ухудшении геополитической ситуации возможен рост уровня вакантности в столичных торговых центрах до 17% к концу года при условии, что не будут проработаны варианты замены приостановивших деятельность операторов», - добавила собеседница НСН.

Торговые центры пережили в уходящем году сильнейший удар, многие из них находятся на грани банкротства или уже за гранью, при этом ставка на развлекательную зону также перестала работать из-за ухода зарубежных кинокомпаний, рассказал ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Санкции Против РоссииТорговые Центры
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