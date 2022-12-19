Вакантные ТЦ: В отрасли оценили потери «проблемного» 2022 года

Наибольшие потери в этом году понесли крупнейшие торговые центры, которые делали ставку на бренды из «проблемного» списка, заявила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева в беседе с НСН.

«Крупнейшие ТЦ понесли самые большие потери посещаемости: уход зарубежных брендов, кинотеатры остались без зарубежных фильмов, расположение за пределами МКАД вдали от жилых районов. Торговые центры районных и окружных форматов демонстрируют большую устойчивость к кризисным факторам, в отличие от суперрегиональных и региональных объектов, поскольку они ориентированы в большей степени на FMCG и меньше зависят от арендаторов из «проблемного списка». В Москве на начало декабря открылось 7 качественных ТЦ, ввод торговых площадей в 2022 году является антирекордом за последние четыре года в Москве», - отметила она.

Хакбердиева рассказала, как обстоят дела с «вакантностью» в столичных ТЦ – доля свободных площадей составляет 14,5%, но может вырасти до 17%.