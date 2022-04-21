Вагит Алекперов покинул пост главы «Лукойла»

Вагит Алекперов покинул совет директоров ПАО «Лукойл» и пост президента, сообщает пресс-служба компании.

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В сообщении уточняется, что, по состоянию на 31 марта 2022 года ему принадлежали 3,12% акций ПАО, и ещё 5,43% акций - через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды

«Таким образом, Алекперов не является контролирующим акционером ПАО «ЛУКОЙЛ», - добавили в пресс-службе.​

Ранее Алекперов попал в санкционные списки Великобритании и Австралии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииУвольнениеЛукойл
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