Вагит Алекперов покинул пост главы «Лукойла»
21 апреля 202213:14
Вагит Алекперов покинул совет директоров ПАО «Лукойл» и пост президента, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении уточняется, что, по состоянию на 31 марта 2022 года ему принадлежали 3,12% акций ПАО, и ещё 5,43% акций - через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды
«Таким образом, Алекперов не является контролирующим акционером ПАО «ЛУКОЙЛ», - добавили в пресс-службе.
Ранее Алекперов попал в санкционные списки Великобритании и Австралии, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru