Вагит Алекперов покинул пост главы «Лукойла»

В сообщении уточняется, что, по состоянию на 31 марта 2022 года ему принадлежали 3,12% акций ПАО, и ещё 5,43% акций - через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды

«Таким образом, Алекперов не является контролирующим акционером ПАО «ЛУКОЙЛ», - добавили в пресс-службе.​

Ранее Алекперов попал в санкционные списки Великобритании и Австралии, сообщает RT.