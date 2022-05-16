В «Яндексе» опровергли переезд штаб-квартиры компании в Израиль

Компания «Яндекс» не готовит массовый переезд сотрудников в другие страны, штаб-квартира организации останется в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление «Яндекса».

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Ранее в израильских СМИ опубликовали письмо сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа к членам израильского правительства. Волож просил оказать помощь в создании штаб-квартиры компании в Тель-Авиве и перевозке сотен специалистов, отмечает телеканал «360».

«Перенос штаб-квартиры "Яндекса" из Москвы или релокация команд из России не планируется», — отметили в компании.

В «Яндексе» добавили, что офис в Тель-Авиве работает много лет и занимается развитием беспилотных технологий, сервиса Yango, образовательных проектов.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ОпровержениеИзраилькомпанияЯндекс
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