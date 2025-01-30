В Великобритании завершилась многолетняя судебная тяжба владельцев московских рынков
В Великобритании завершилось многолетнее судебное разбирательство между владельцами московских Усачевского и Коптевского рынков Михаилом Горяиновым и Андреем Рогачевым. Британский суд первой инстанции принял позицию Горяинова, обосновав это тем, что он инвестировал в совместное предприятие на 12,7 миллиона долларов (свыше 1,2 миллиарда рублей) больше, чем партнер. В связи с этим суд обязал Рогачева вернуть ему эту сумму.
По данным следствия, летом 2015 года бывшие партнеры договорились об условиях разделения бизнеса. Согласно им, Рогачеву достались Коптевский, Каширский и Северный рынки, а Горяинову — Усачевский рынок и ТЦ «Волгоградский».
Разбирательство началось в 2018-ом в связи с иском Рогачева. Он считает, что якобы вложился в общий бизнес больше, и потребовал от Горяинова выплатить 28 миллионов долларов (около 2,7 миллиарда рублей). Горяинов обратился со встречными требованиями на 16 миллионов долларов (порядка 1,5 миллиарда рублей).
В том же году британский суд по требованию Рогачева заморозил активы Горяинова по всему миру, однако позднее их разморозили. Также суд обязал Рогачева оплатить судебные расходы Горяинова, сообщает телеканал «360».
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