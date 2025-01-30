В Великобритании завершилась многолетняя судебная тяжба владельцев московских рынков

По данным следствия, летом 2015 года бывшие партнеры договорились об условиях разделения бизнеса. Согласно им, Рогачеву достались Коптевский, Каширский и Северный рынки, а Горяинову — Усачевский рынок и ТЦ «Волгоградский».

Разбирательство началось в 2018-ом в связи с иском Рогачева. Он считает, что якобы вложился в общий бизнес больше, и потребовал от Горяинова выплатить 28 миллионов долларов (около 2,7 миллиарда рублей). Горяинов обратился со встречными требованиями на 16 миллионов долларов (порядка 1,5 миллиарда рублей).

В том же году британский суд по требованию Рогачева заморозил активы Горяинова по всему миру, однако позднее их разморозили. Также суд обязал Рогачева оплатить судебные расходы Горяинова, сообщает телеканал «360».

Крупные сети магазинов электроники будут вынуждены отказываться от магазинов в торговых центрах, так как граждане все чаще совершают покупки в онлайн-формате, заявил ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН.

