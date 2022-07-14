В Центробанке оценят слияние группы ВТБ и «Открытие Холдинг»

В Банке России оценивают перспективы продажи группе ВТБ всего «Открытие Холдинг», в который помимо банка «Открытие», входят - «Росгосстрах», пенсионный фонд и другие компании. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин в интервью «Ведомостям».

«Мы бы хотели провести рыночную оценку стоимости этого бизнеса, для чего будут наняты профессиональные оценщики», — рассказал представитель регулятора.