В Центробанке оценят слияние группы ВТБ и «Открытие Холдинг»
В Банке России оценивают перспективы продажи группе ВТБ всего «Открытие Холдинг», в который помимо банка «Открытие», входят - «Росгосстрах», пенсионный фонд и другие компании. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин в интервью «Ведомостям».
«Мы бы хотели провести рыночную оценку стоимости этого бизнеса, для чего будут наняты профессиональные оценщики», — рассказал представитель регулятора.
По его словам, в ЦБ полагают, что такое слияние было бы наиболее правильными, так как в этом случае консолидированный капитал создаст наилучшие возможности по развитию всего бизнеса.
Ранее сообщалось, что глава банка «Открытие» Задорнов просит Минфин остановить слияние с ВТБ.
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