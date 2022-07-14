В Центробанке оценят слияние группы ВТБ и «Открытие Холдинг»

В Банке России оценивают перспективы продажи группе ВТБ всего «Открытие Холдинг», в который помимо банка «Открытие», входят - «Росгосстрах», пенсионный фонд и другие компании. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин в интервью «Ведомостям».

«Мы бы хотели провести рыночную оценку стоимости этого бизнеса, для чего будут наняты профессиональные оценщики», — рассказал представитель регулятора.

«Огребут убытки»: ВТБ указали на сложности перед запуском онлайн-банка в Telegram

По его словам, в ЦБ полагают, что такое слияние было бы наиболее правильными, так как в этом случае консолидированный капитал создаст наилучшие возможности по развитию всего бизнеса.

Ранее сообщалось, что глава банка «Открытие» Задорнов просит Минфин остановить слияние с ВТБ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкЦентробанкОткрытиеВТБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры