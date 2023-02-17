В Центробанке допустили пересмотр лимита для бесплатных переводов в СБП

По ее словам, регулятор видит запрос на изменение лимита и думает над возможными нововведениями.

Сейчас физлица могут бесплатно переводить через СБП до 100 тысяч рублей в месяц, далее с пользователя взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода (но не выше 1,5 тысячи).

Ранее Центробанк сообщил, что в 2022 году россияне оплатили рекордное число покупок с помощью СБП — в 26 раз выше результатов за все время работы системы. Кроме того, число магазинов, предоставляющих такой способ оплаты товаров и услуг, выросло втрое и превысило полмиллиона.

