Банк России сообщил о рекордном числе покупок в 2022 году через СБП
Россияне в прошлом году оплатили с помощью системы быстрых платежей (СБП) рекордное число покупок, оно в 26 раз превышает результат за все время работы этой системы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.
Отмечается, что число магазинов, которые предлагают своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через СБП, в 2022 году утроилось и превысило полмиллиона. В ЦБ указали, что за это время граждане оплатили таким способом 358 миллионов покупок на 720 миллиардов рублей.
Ранее «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Центробанка России Германа Зубарева сообщили, что мошенники начали использовать новую схему с QR-кодами, отмечает НСН.
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