Банк России сообщил о рекордном числе покупок в 2022 году через СБП

Отмечается, что число магазинов, которые предлагают своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через СБП, в 2022 году утроилось и превысило полмиллиона. В ЦБ указали, что за это время граждане оплатили таким способом 358 миллионов покупок на 720 миллиардов рублей.

Ранее «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Центробанка России Германа Зубарева сообщили, что мошенники начали использовать новую схему с QR-кодами, отмечает НСН.

