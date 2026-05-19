В интернете набирают обороты продажи семян и саженцев несуществующих ягод, овощей и фруктов, изображения в карточках товаров при этом генерируют с помощью искусственного интеллекта (ИИ), пишут «Известия». В Общественной потребительской инициативе (ОПИ) попросили МВД и Генпрокуратуру провести проверку таких продавцов и пресечь продажи. Койтов отметил, что реализацию подобных товаров можно отнести к мошенничеству.

«Конечно, это мошенничество. Другой вопрос – квалификация суммы ущерба. Есть пределы, ниже которых это не будет являться преступлением. Стоит вспомнить известную фразу: "Обмануть меня несложно, я сам обманываться рад". Потребители легко обманываются, потому что ищут какого-то чуда, чтобы семена стоили копейки, при этом из них вырастали невероятный растения. Конечно, маркетплейсы могли бы предпринимать больше усилий для блокировки карточек таких товаров, но они все равно будут появляться, как грибы после дождя. Каждую секунду пользователи совершают 230 заказов. Если от таких нерадивых продавцов пострадают десятки, сотни и тысячи покупателей, совокупный ущерб может быть достаточным, чтобы можно было завести уголовное дело. При целенаправленном подходе такие продажи могут привести к уголовной ответственности», - подчеркнул он.

По словам собеседника НСН, маркетплейс в этом случае несет минимальную ответственность.

«На сегодняшний день площадки у нас не отвечают ни за что кроме передачи информации от продавца к покупателю в неизменном виде. Маркетплейс не обязан проверять, что сформулировал продавец и насколько это законно. С 1 октября вступает в силу новый закон об отдельных вопросах платформенной экономики. Появятся дополнительные требования проверки наличия регистрационного удостоверения в госреестре. Однако это поверхностные проверки и контроль. Продавцы могут получить сертификат о соответствии, в котором будет написано, что это семена непонятного растения. Но маркетплейс не обязан будет проверять, какое растение вырастает из этих семян и что нарисовано в карточке товара. Многое даже после 1 октября останется вне зоны ответственности площадки. Покупатель у нас как сапер на минном поле, особенно в онлайн-торговле. Поэтому мы всегда говорим: "Семь раз подумай, один раз купи"», - объяснил Койтов.