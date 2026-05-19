Российские и китайские музыканты становятся лучшими благодаря сильной технической подготовке, но пианистов из России ценят во всем мире благодаря их богатой душе, переживания которой они передают через музыку, заявил НСН пианист Лука Сафронов-Затравкин.

Ранее испанский пианист Лео де Мария, член жюри второго Международного фортепианного конкурса русской музыки, проходящего в Рязани, заявил, что русская фортепианная школа является самой сильной в мире, а русские пианисты чаще всего побеждают в международных конкурсах, передает ТАСС.

«Русский человек очень сильно духовно и эмоционально богат. Технически воспроизвести музыку может любой компьютер. Вопрос именно в тех эмоциях, переживаниях в душе, которые музыкант испытывает и которые передает через музыку. Он интерпретирует произведение, делает это со своим уникальным кодом. Наверное, благодаря тому, что люди у нас духовно, эмоционально, культурно богатые, и сильная фортепианная школа. Это не только про интеллект, это еще и про эмоциональный интеллект, некая синестезия: ты чувствуешь вкус, видишь свет, испытываешь целую массу впечатлений от музыки. Музыка – это не про технику, а про душу. Магия души, которая присуща русскому человеку, и есть то уникальное, что находят в русских музыкантах и то необходимое, чтобы покорить весь мир своим искусством. До сих пор во всем мире говорят про Святослава Рихтера, Эмиля Гилельса», - полагает Сафронов-Затравкин.