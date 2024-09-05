В Сбербанке спрогнозировали, что цены на жилье не изменятся до конца 2025 года

«Наши прогнозы среднесрочные до конца 2025 года, что цены будут ходить... на текущих уровнях. Мы не ожидаем ни какого-то снижения, ни роста», – указал Попов.

По его словам, на фоне завершения массовой программы льготной ипотеки и сохранения высоких рыночных ставок активность на рынке новостроек снизилась. Например, в Москве за полгода цены выросли на 6%, за аналогичный период в 2023-м они увеличились на 14%.

Также Попов указал, что адресные льготные программы — семейная, дальневосточная, IT-ипотека — не заместят масштабную поддержку рынка, которую обеспечивала массовая льготная ипотека. Так, займы под 8% в первой половине года обеспечивали почти 35-40% продаж в массовом сегменте.

«Для компенсации завершения массовой льготной ипотеки девелоперы, скорее всего, будут более активно предлагать альтернативные инструменты продаж: программы рассрочек, а также продукты с субсидией рыночных ипотечных ставок», – считает зампред Сбербанка.

