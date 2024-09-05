В Сбербанке спрогнозировали, что цены на жилье не изменятся до конца 2025 года
Цены на жилье в России сохранятся на текущем уровне до конца 2025 года, считает зампред Сбербанка Анатолий Попов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
«Наши прогнозы среднесрочные до конца 2025 года, что цены будут ходить... на текущих уровнях. Мы не ожидаем ни какого-то снижения, ни роста», – указал Попов.
По его словам, на фоне завершения массовой программы льготной ипотеки и сохранения высоких рыночных ставок активность на рынке новостроек снизилась. Например, в Москве за полгода цены выросли на 6%, за аналогичный период в 2023-м они увеличились на 14%.
Также Попов указал, что адресные льготные программы — семейная, дальневосточная, IT-ипотека — не заместят масштабную поддержку рынка, которую обеспечивала массовая льготная ипотека. Так, займы под 8% в первой половине года обеспечивали почти 35-40% продаж в массовом сегменте.
«Для компенсации завершения массовой льготной ипотеки девелоперы, скорее всего, будут более активно предлагать альтернативные инструменты продаж: программы рассрочек, а также продукты с субсидией рыночных ипотечных ставок», – считает зампред Сбербанка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru