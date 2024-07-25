Каждый второй россиянин считает инвестиции в недвижимость убыточными

В отрасли отмечают, что Дербент, Пятигорск, Ессентуки, Архыз и другие города Кавказа становятся популярными для покупателей курортной недвижимости. Это связано с высокой стоимостью квадратного метра в традиционном Сочи, где за последние три года цены на новостройки поднялись на 188%.

Для летнего проживания и для инвестиций россияне по-прежнему выбирают недвижимость в Сочи, несмотря на рост цен до 80% за последние несколько лет, рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев «Радиоточке НСН».

