Мобилизованные бизнесмены смогут воспользоваться кредитными каникулами
20 октября 202215:15
Президент Владимир Путин подписал закон, который предоставит возможность мобилизованным бизнесменам воспользоваться кредитными каникулами.
Это позволит поддержать предпринимателей, взявших кредит до мобилизации. Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Их также могут продлить, если мобилизованный находится в госпитале, либо признан «безвестно отсутствующим».
Воспользоваться кредитными каникулами можно до конца 2023 года.
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20 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru