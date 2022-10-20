Мобилизованные бизнесмены смогут воспользоваться кредитными каникулами

Президент Владимир Путин подписал закон, который предоставит возможность мобилизованным бизнесменам воспользоваться кредитными каникулами.

Это позволит поддержать предпринимателей, взявших кредит до мобилизации. Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Их также могут продлить, если мобилизованный находится в госпитале, либо признан «безвестно отсутствующим».

Воспользоваться кредитными каникулами можно до конца 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияМобилизацияЗаконВладимир Путин
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