В России запустили антиотмывочный сервис «Знай своего клиента»

Механизм позволяет банкам оценивать компании по принципу светофора, присваивая «зеленый», «желтый» или «красный» статусы. Кредитные организации будут направлять в ЦБ данные о юрлицах, на основе которых они будут разделены по уровням риска вовлеченности в проведение подозрительных операций. Таким образом банки смогут оценивать клиентов на основе консолидированных сведений, пишет Ura.ru.

Как отмечают Известия, представители бизнеса опасаются, что из-за нововведения увеличится число отказов в обслуживании и блокировки счетов. При этом банки считают, что новая платформа позволит снизить нагрузку на добросовестные организации.

