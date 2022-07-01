В России запустили антиотмывочный сервис «Знай своего клиента»

Антиотмывочная платформа Центробанка «Знай своего клиента» начала работу в России. Соответствующая норма закона, подписанного в конце прошлого года, вступила в силу 1 июля.

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Механизм позволяет банкам оценивать компании по принципу светофора, присваивая «зеленый», «желтый» или «красный» статусы. Кредитные организации будут направлять в ЦБ данные о юрлицах, на основе которых они будут разделены по уровням риска вовлеченности в проведение подозрительных операций. Таким образом банки смогут оценивать клиентов на основе консолидированных сведений, пишет Ura.ru.

Как отмечают Известия, представители бизнеса опасаются, что из-за нововведения увеличится число отказов в обслуживании и блокировки счетов. При этом банки считают, что новая платформа позволит снизить нагрузку на добросовестные организации.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:БизнесБанкиЦентробанк
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