В России заменят около 4 тысяч мусоровозов из-за санкций

По данным РЭО, всего в России работает 15,5 тысячи мусоровозов, 3,8 тысячи из них приходится на европейских и японских производителей, около 6,1 тысячи — на «КамАЗы», 1,5 тысячи — на «ГАЗы», 3,1 тысячи — на «МАЗы». После введения санкций на фоне спецоперации на Украине были прекращены поставки автозапчастей из западных стран, японская Nissan остановила производство на заводах в РФ. Ранее российские компании собирались продолжать закупки машин в Швеции, Германии, Италии, Японии, однако теперь мусоровозы будут менять на российские, белорусские и китайские.

На покупку техники при плановом обновлении автопарков в 2022–2026 годах потратят 45 млрд рублей, 36,1 млрд из которых пойдет на замену европейских и японских машин.

Как отметила операционный директор компании «РГ-Техно» Варвара Петрушина, при переходе на мусоровозы из России, Белоруссии и Китая общее количество машин вырастет на 20%: у производителей пока нет аналогов европейской техники с большой грузоподъемностью, которая используется в крупных городах.

