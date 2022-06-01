В России заменят около 4 тысяч мусоровозов из-за санкций
Операторы по вывозу отходов должны в течение пяти лет полностью заменить иностранные мусоровозы на фоне западных санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу курирующего мусорную реформу «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева.
По данным РЭО, всего в России работает 15,5 тысячи мусоровозов, 3,8 тысячи из них приходится на европейских и японских производителей, около 6,1 тысячи — на «КамАЗы», 1,5 тысячи — на «ГАЗы», 3,1 тысячи — на «МАЗы». После введения санкций на фоне спецоперации на Украине были прекращены поставки автозапчастей из западных стран, японская Nissan остановила производство на заводах в РФ. Ранее российские компании собирались продолжать закупки машин в Швеции, Германии, Италии, Японии, однако теперь мусоровозы будут менять на российские, белорусские и китайские.
На покупку техники при плановом обновлении автопарков в 2022–2026 годах потратят 45 млрд рублей, 36,1 млрд из которых пойдет на замену европейских и японских машин.
Как отметила операционный директор компании «РГ-Техно» Варвара Петрушина, при переходе на мусоровозы из России, Белоруссии и Китая общее количество машин вырастет на 20%: у производителей пока нет аналогов европейской техники с большой грузоподъемностью, которая используется в крупных городах.
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