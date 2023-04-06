В России закрыли последний магазин сети «Карусель»
Владеющий сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» ретейлер X5 Group в феврале закрыл последний гипермаркет «Карусель». Об этом рассказала президент группы Екатерина Лобачева в интервью РБК.
По словам главы X5 Group, компания эффективно выстроила закрытие сети, на заключительном этапе работы торговые точки демонстрировали положительные финансовые результаты.
Первый магазин «Карусель» появился в Санкт-Петербурге в 2004 году. Осенью 2019-го на фоне перетока покупателей в другие форматы и снижения выручки была начата трансформация сети: часть магазинов закрыли, другие перевели в формат «Перекресток». Под брендом «Карусель» продолжили работу 37 точек. В 2021 году в X5 Group допустили, что сеть магазинов может полностью прекратить существование.
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