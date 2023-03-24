В «Леруа Мерлен» опровергли открытие новых магазинов в России

Открытие новых магазинов «Леруа Мерлен» в России пока не планируется, заявила директор по внешним коммуникациям компании «Леруа Мерлен» Лола Сатторова в беседе с НСН.

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Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что сеть «Леруа Мерлен» планирует открытие новых магазинов в России.

«Это некорректная информация. Пока не планируется. В настоящее время мы сфокусированы на операционных задачах бизнеса», - сообщила представитель компании.

Сегодня, 24 марта, сообщалось, что «Леруа Мерлен» уйдет из России. Директор по внешним коммуникациям компании «Леруа Мерлен» Лола Сатторова в беседе с НСН подчеркнула лишь намерение головного офиса передать бизнес российскому менеджменту, решение об этом еще не принято.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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