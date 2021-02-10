В России упростят получение статуса ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) упростит получение статуса индивидуального предпринимателя – для того, чтобы эта процедура занимала несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого. Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил глава ФНС Даниил Егоров, отмечает RT.

Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход – позволяет установить на мобильный телефон приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.