В России упростят получение статуса ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) упростит получение статуса индивидуального предпринимателя – для того, чтобы эта процедура занимала несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого. Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил глава ФНС Даниил Егоров, отмечает RT.
Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход – позволяет установить на мобильный телефон приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.
Между тем, в начале февраля стало известно, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении россиянам налогового вычета за посещение фитнес-залов и спортивных секций. Любители спорта смогут вернуть из суммы уплаченных налогов деньги, потраченные на услуги физкультурно-спортивных организаций. Максимальный размер возвращённых средств может составить 15,6 тысячи рублей в год. При этом вычет будет предоставляться только за оплату услуг залов и секций, включённых в специальный перечень, который определит правительство РФ.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала на пресс-конференции НСН, что законопроект может быть расширен во втором чтении за счет включения в этот перечень правительства услуг индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
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