Наказание за уход россиян от налогов предложено ужесточить

Следственный комитет России поддержал ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя СКР Елену Леоненко.

Она напомнила, что согласно действующему закону, срок давности привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов на крупную сумму составляет десять лет, а у индивидуальных предпринимателей — всего два года. Даже при сумме ущерба более 45 миллионов рублей ИП могут избежать наказания уже через два года после совершения преступления.

При этом в случае с юрлицом для привлечения к ответственности оставалось бы еще восемь лет, отметила Леоненко.

По этой причине в СК России предложили разрешить Федеральной налоговой службе направлять материалы следователю не через два месяца, в течение которых должник обязан возместить ущерб, а сразу.