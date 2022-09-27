В России стала дешеветь одежда

Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что в России подешевела одежда, ввезенная в страну в рамках параллельного импорта, сообщает РИА Новости.

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Цены на нее снизились на 50 процентов. Служба ссылается на информацию от маркетплейсов. В категориях «одежда», «обувь» наблюдается снижение средней цены товаров от 7 до 50 процентов. Однако в ряде категорий товаров, где не разрешен параллельный импорт, цены поднялись до 30 процентов.

Также наблюдается снижение объемов реализации товаров от 8 до 20 процентов.

Напомним, шведская компания H&M начала ввозить в свои магазины в России новую коллекцию из Казахстана, которую только готовят к продаже. Новый товар поступает в торговые точки компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляОдежда
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