У россиян выросли возможности для покупок в рассрочку
На фоне роста цен россиянам все чаще предлагают покупать товары в рассрочку - по принципу BNPL, когда товар оплачивается равными частями в течение короткого времени без дополнительных процентов. Количество таких предложений от компаний малого и среднего бизнеса растет, пишут «Известия».
Отмечается, что подобные акции стали предлагать покупателям на 80% в сегменте товаров для дома, в сфере медицинских услуг — на 65%, одежды и обуви — на 60%, а косметики — на 45%. Такие данные на основе проведенного опроса представителей бизнеса приводит сервис Flexipay.
Интерес населения к BNPL-сервису также растет – на 50% ежемесячно в течение последнего квартала, рассказал управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский. По его словам, сервис подходит для всех сегментов ритейла. Его подключили в «Спортмастере» и в сети Hoff.
Ранее стало известно, что шведская компания H&M начала ввозить в свои магазины в России новую коллекцию из Казахстана, которую только готовят к продаже, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в руководстве ритейлера.
Оплата частями позволяет привлечь больше клиентов и увеличить средний чек, отметил директор по продукту «Долями» (сервис «Тинькофф») Дмитрий Серегин.
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