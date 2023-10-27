Российские стриминги заняли место Apple Music и Spotify

В лидерах оказался «Звук»: число его пользователей увеличилось в 5,2 раза, а трафик вырос на 170%. На втором месте по динамике — «Яндекс Музыка»: аудитория сервиса увеличилась в 1,5 раза, а трафик — в 2,5 раза. Суммарно популярные российские музыкальные сервисы нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36% год к году, при этом «VK Музыка» и «Яндекс Музыка» по-прежнему сохраняют лидерство в отрасли с преобладающей долей рынка.

По данным Yota, основной прирост слушателей (93%) в 2023 году обеспечили пользователи старше 25 лет. Аудитория от 16 до 25 лет выросла всего на 7%.

Индекс меломана российских городов, составленный на основе трафика стриминговых сервисов с января по сентябрь 2023 года, возглавил Томск с индексом 1,5. На втором месте Омск с показателем 1,43, замкнул призовую тройку - Кемерово (1,42).

В топ-10 также вошли Барнаул, Новосибирск, Красноярск, Ульяновск, Пенза, Хабаровск и Калининград. При этом Москва оказалась лишь на 26-й строчке, а Санкт-Петербург — на 15-й.

