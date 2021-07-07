В России резко увеличилось число банкротств

Большинство процедур о несостоятельности инициировали сами должники (95%). В других случаях — конкурсные кредиторы и налоговая служба. Москва, Краснодарский край и Московская область находятся в лидерах по количеству зафиксированных банкротств. Кроме того, недалеко ушли и Самарская область с Санкт-Петербургом, отметило РИА ФАН.

Эксперты назвали одной из причин фактор коронавируса, однако основное влияние оказали повышение информированности граждан и снижение стоимости процедур о несостоятельности, пишет URA.RU.

