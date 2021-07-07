В России резко увеличилось число банкротств

Число банкротств за первые шесть месяцев 2021 года составило 252 случая на 100 тысяч населения, в то время как в прошлом году этот показатель равнялся 149. Несостоятельными же в первые полгода признали 88 тысяч человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили «Известия» со ссылкой на «Федресурс».

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Большинство процедур о несостоятельности инициировали сами должники (95%). В других случаях — конкурсные кредиторы и налоговая служба. Москва, Краснодарский край и Московская область находятся в лидерах по количеству зафиксированных банкротств. Кроме того, недалеко ушли и Самарская область с Санкт-Петербургом, отметило РИА ФАН.

Эксперты назвали одной из причин фактор коронавируса, однако основное влияние оказали повышение информированности граждан и снижение стоимости процедур о несостоятельности, пишет URA.RU.

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ФОТО: games.mail.ru
ТЕГИ:РоссияБанкротство
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