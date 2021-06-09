Госдума ужесточила наказание за преднамеренное банкротство

Нарушения будут наказываться штрафом в размере от 3 до 5 миллионов рублей, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 5 миллионов.

Ужесточается наказание и за сокрытие имущества и имущественных прав, а также за фальсификацию учетных документов с использованием служебного положения.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом и «гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы». Запрет распространяется на публичные выступления, публичную демонстрацию произведений, в СМИ и интернете.

