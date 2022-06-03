В России приостановили работу фирменные магазины Lego
Часть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу, сообщает РИА Новости.
В компании Inventive Retail Group, которая управляет розничными сетями Nike, Street Beat, re:Store, Lego и другими, пояснили, что это связано с отсутствием поставок.
«Работа части наших магазинов действительно временно приостановлена в связи с отсутствием поставок Lego в Россию», - подтвердили в пресс-службе.
Ранее об окончательном уходе с российского рынка объявила американская сеть кофеен Starbucks.
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