В России появится виртуальная соцкарта «Мир»

Стал известно о предстоящей интеграции банковской карты платежной системы «Мир» в личный кабинет на «Госуслугах», сообщает пресс-служба Минцифры.

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Это необходимо для упрощенного получения мер соцподдержки — льготами можно будет пользоваться при помощи виртуальной социальной карты. Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали глава Минцифры Максут Шадаев и гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Чтобы создать виртуальную социальную карту, нужно будет привязать карту «Мир» к смартфону. Это позволит расширить возможности пользователей «Госуслуг» и сделает удобнее применение льгот.

Первая услуга, которая будет доступна по виртуальной соцкарте — льготный проезд в общественном транспорте. Стартовым регионом станет Нижегородская область. В дальнейшем планируется масштабировать данный сервис на всю страну.

Напомним, клиенты российской платежной системы «Мир» смогут оплачивать покупки без предъявления карты. Это станет возможным с 25 октября.

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