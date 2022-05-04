Шри-Ланка признает платежную систему «Мир» в 2022 году

«Мы работаем над вопросом, чтобы карта "Мир" присоединилась к тем картам, которые можно активно использовать по прибытии к нам в страну. Этот вопрос решен. В этом году она заработает», — цитирует дипломата ТАСС.

Лиянаге добавила, что сейчас на шриланкийских авиалиниях уже доступна оплата в рублях.

Ранее стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines начала принимать оплату в рублях, билеты можно приобретать с помощью карт платежных систем «Мир» и UnionPay, напоминает Ura.ru.

