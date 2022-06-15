В России появится новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир»

Клиенты российской платежной системы «Мир» смогут оплачивать покупки без предъявления карты, сообщают «Известия».

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Это станет возможным с 25 октября. Операции будут проводиться с помощью QR-кодов, сформированных на смартфоне в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Отмечается, что оплату можно будет провести только после аутентификации держателя пластиковой карты. Для считывания кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

Сервис начнет предоставляться по мере внедрения технологии в контуре банка.

Напомним, пилотный проект по внедрению российской платежной системы «Мир» может быть запущен в некоторых регионах Таиланда. Внедрять систему планируется на Пхукете и Бангкоке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Карта Мир
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