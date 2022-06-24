В России появилось вино в алюминиевых банках

Издание указывает, что на фоне санкций электричество и топливо для стеклодувных печей стали слишком дорогими, теперь на долю энергоносителей в цене бутылки вина приходится до 65% затрат вместо 20%.

Эксперты отмечают, что на алюминиевую тару переходят многие производители из Европы и США. Несколько российских заводов уже получили лицензии на производство вина в алюминиевых банках.

Однако популярность таких напитков невелика: на фоне дороговизны — банка объемом 0,25 миллилитра обойдется почти в 300 рублей — потенциальная емкость сегмента оценивается в 1%.

Специалисты указывают, что дорогие вина не будут разливать по алюминиевым банкам, и вряд ли виноделы начнут массово закупать линии для производства напитка в такой таре. Тем не менее, разливать игристое по банкам уже начала российская компания «Союз-Вино»: в новом формате производятся брют, розе и японский алкогольный коктейль Hinomari.

