В России появилось вино в алюминиевых банках
Российские виноделы начали отказываться от стеклянной тары из-за ее высокой стоимости, напиток начнут разливать в алюминиевые банки. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание указывает, что на фоне санкций электричество и топливо для стеклодувных печей стали слишком дорогими, теперь на долю энергоносителей в цене бутылки вина приходится до 65% затрат вместо 20%.
Эксперты отмечают, что на алюминиевую тару переходят многие производители из Европы и США. Несколько российских заводов уже получили лицензии на производство вина в алюминиевых банках.
Однако популярность таких напитков невелика: на фоне дороговизны — банка объемом 0,25 миллилитра обойдется почти в 300 рублей — потенциальная емкость сегмента оценивается в 1%.
Специалисты указывают, что дорогие вина не будут разливать по алюминиевым банкам, и вряд ли виноделы начнут массово закупать линии для производства напитка в такой таре. Тем не менее, разливать игристое по банкам уже начала российская компания «Союз-Вино»: в новом формате производятся брют, розе и японский алкогольный коктейль Hinomari.
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