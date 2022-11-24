«Классики не коснется»: В Госдуме отвергли изъятие книг из-за закона об ЛГБТ

Накануне сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, пропаганды педофилии и смены пола. Татьяна Буцкая отметила, что ЛГБТ – это болезнь, которую необходимо лечить.

«Этот закон никак не коснется ни произведений Набокова, ни Пушкина, ни Гоголя. Все оставим в библиотеках. Это будет распространятся на те произведения, которые будут выходить в последующем, классики это не касается. Закон был принят для того, чтобы ничего страшного не появлялось для наших детей. Например, если у человека есть болезнь: сахарный диабет, несварение кишечника… Он не выходит и не говорит об этом повсеместно. Отношение к ЛГБТ должно быть исключительно как к болезни. Об этом можно говорить на научных конференциях, но это беда, требующая лечения», - сказала Буцкая.

Пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды был внесен в Госдуму в октябре, его соавторами стали почти 400 депутатов. Он вносит изменения в ряд федеральных законов и в Кодекс об административных правонарушениях (в части определения наказания за них). Так, за нарушение запрета пропаганды физлицам будет грозить штраф до 400 тысяч рублей, юрлицам — до 5 миллионов рублей. За распространение информации среди несовершеннолетних, которая может побудить их сменить пол, граждан могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, компании — до 4 миллионов рублей.

